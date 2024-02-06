Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:44, 6 февраля 2024Среда обитания

Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

Edeluxe: россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Таиланд стал больше привлекать россиян, желающих приобрести жилье за границей. Страны, которые пользуются наибольшей популярностью у российских покупателей недвижимости, назвали эксперты инвестиционной компании Edeluxe. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Спрос граждан РФ на таиландское жилье за 2023 год поднялся на 11 процентов. Прирост наблюдается на фоне борьбы Пхукета за право провести Всемирную выставку ЭКСПО в 2028 году, пояснили эксперты. По другим популярным направлениям спрос за год просел: на кипрское жилье — на 46 процентов, на греческое — на 44 процента, а на грузинское — на 43 процента.

Больше всего упал интерес к Турции: показатели снизились на 69 процентов. Что касается числа сделок, Анкара остается лидером рейтинга приоритетных мест для покупки зарубежной недвижимости. В 2022 году каждый второй желающий приобрести жилье за пределами России искал лоты в Турции. Также в десятку вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия, Кипр, Северный Кипр, Венгрия, Греция, Испания и Грузия.

Материалы по теме:
«Целый небоскреб смели за 30 секунд» Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
«Целый небоскреб смели за 30 секунд»Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
18 июля 2022
Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
Турецкий потокРоссияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
10 февраля 2021

В целом российский спрос на сделки с заграничной недвижимостью опустился на 57 процентов. Основной мотив таких покупок — поиск «запасного аэродрома» в случае вынужденного переезда либо возможность получить второй паспорт или вид на жительство. Также российские инвесторы, владеющие объектами в России, стремятся снизить риски и вкладываются в иностранное жилье. Кроме того, такая недвижимость для многих — источник пассивного дохода.

В июле аналитики Intermark Real Estate признали ОАЭ самым популярным у россиян зарубежным рынком недвижимости. В 2023 году спрос на покупку там жилья продемонстрировал 36-процентный прирост. Среди причин такого интереса соотечественников к Дубаю называют благоприятное налогообложение, устойчивый рост экономики и нейтралитет в политических вопросах.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Швеция завершила расследование диверсий на «Северных потоках»

      Глава МИД Украины понадеялся на новые снаряды от Португалии

      Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге

      Названы районы Москвы с наибольшим выбором «вторички»

      В России оценили риски нехватки бананов

      Военный раскрыл главное преимущество российского комплекса «Прометей»

      Полковнику МЧС Москвы вынесли приговор по делу о взятке

      Популярный горнолыжный курорт России закрылся из-за непогоды

      В России и Белоруссии решат вопрос с единым списком экстремистов

      В России объяснили суть заочного ареста Арестовича

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше