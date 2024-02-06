Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

Edeluxe: россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде

Таиланд стал больше привлекать россиян, желающих приобрести жилье за границей. Страны, которые пользуются наибольшей популярностью у российских покупателей недвижимости, назвали эксперты инвестиционной компании Edeluxe. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Спрос граждан РФ на таиландское жилье за 2023 год поднялся на 11 процентов. Прирост наблюдается на фоне борьбы Пхукета за право провести Всемирную выставку ЭКСПО в 2028 году, пояснили эксперты. По другим популярным направлениям спрос за год просел: на кипрское жилье — на 46 процентов, на греческое — на 44 процента, а на грузинское — на 43 процента.

Больше всего упал интерес к Турции: показатели снизились на 69 процентов. Что касается числа сделок, Анкара остается лидером рейтинга приоритетных мест для покупки зарубежной недвижимости. В 2022 году каждый второй желающий приобрести жилье за пределами России искал лоты в Турции. Также в десятку вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия, Кипр, Северный Кипр, Венгрия, Греция, Испания и Грузия.

В целом российский спрос на сделки с заграничной недвижимостью опустился на 57 процентов. Основной мотив таких покупок — поиск «запасного аэродрома» в случае вынужденного переезда либо возможность получить второй паспорт или вид на жительство. Также российские инвесторы, владеющие объектами в России, стремятся снизить риски и вкладываются в иностранное жилье. Кроме того, такая недвижимость для многих — источник пассивного дохода.

В июле аналитики Intermark Real Estate признали ОАЭ самым популярным у россиян зарубежным рынком недвижимости. В 2023 году спрос на покупку там жилья продемонстрировал 36-процентный прирост. Среди причин такого интереса соотечественников к Дубаю называют благоприятное налогообложение, устойчивый рост экономики и нейтралитет в политических вопросах.