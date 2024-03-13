Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 13 марта 2024Силовые структуры

Мужчина собирался взорвать административные здания в Брянске по заданию СБУ

В Кирове задержали диверсанта, собиравшегося взорвать административные здания

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиянин собирался взорвать несколько административных зданий в Брянске по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), но в последний момент передумал и не стал приводить взрывное устройство в действие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 21-летний диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Перед этим кураторы потребовали от него совершить теракт на территории России, пообещав за это 180 тысяч рублей и помощь в переправке на Украину. Согласившись, мужчина направился в Брянск, забрав по дороге два самодельных взрывных устройства (СВУ) из тайника в лесу.

Найденные СВУ он заложил при входе в местные административные здания, но устанавливать таймер детонатора не стал, испугавшись жертв среди мирного населения. После этого, по словам злоумышленника, кураторы начали угрожать его семье и заставили заложить еще одно взрывное устройство в Дятьково Брянской области.

Автомобиль диверсанта задержали сотрудники правоохранительных органов в Кирове Калужской области. В салоне были найдены две емкости с неизвестной жидкостью, их содержимое отправлено на экспертизу.

Ранее ФСБ в Ростовской области задержала россиянина, помогавшего украинской спецслужбе.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Российский хоккеист принял участие в драке в матче НХЛ

      Россияне летом массово устремятся в Мурманск и Северную Осетию

      Автозавод «Москвич» захотел найти нового китайского партнера

      Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в измене и расправился с ее любимой лошадью

      Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

      Шэрон Стоун вспомнила о требованиях переспать с актером ради «усиления химии»

      Россиянам отсоветовали покупать один тип дач

      Россиянин вонзил нож в грудь 16-летнего подростка и попал под суд

      Названа сумма заработка Пугачевой в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше