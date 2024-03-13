Мужчина собирался взорвать административные здания в Брянске по заданию СБУ

В Кирове задержали диверсанта, собиравшегося взорвать административные здания

Россиянин собирался взорвать несколько административных зданий в Брянске по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), но в последний момент передумал и не стал приводить взрывное устройство в действие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 21-летний диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Перед этим кураторы потребовали от него совершить теракт на территории России, пообещав за это 180 тысяч рублей и помощь в переправке на Украину. Согласившись, мужчина направился в Брянск, забрав по дороге два самодельных взрывных устройства (СВУ) из тайника в лесу.

Найденные СВУ он заложил при входе в местные административные здания, но устанавливать таймер детонатора не стал, испугавшись жертв среди мирного населения. После этого, по словам злоумышленника, кураторы начали угрожать его семье и заставили заложить еще одно взрывное устройство в Дятьково Брянской области.

Автомобиль диверсанта задержали сотрудники правоохранительных органов в Кирове Калужской области. В салоне были найдены две емкости с неизвестной жидкостью, их содержимое отправлено на экспертизу.

Ранее ФСБ в Ростовской области задержала россиянина, помогавшего украинской спецслужбе.