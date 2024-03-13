ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала жителя Ростовской области, сотрудничавшего с СБУ

В Ростовской области ФСБ задержала россиянина, помогавшего украинской спецслужбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина поддерживал конфиденциальный контракт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Он должен был осуществлять разведывательную деятельность против безопасности России.

Возбуждено дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Задержанному грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины.