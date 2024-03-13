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10:09, 13 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала жителя Ростовской области, сотрудничавшего с СБУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области ФСБ задержала россиянина, помогавшего украинской спецслужбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина поддерживал конфиденциальный контракт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Он должен был осуществлять разведывательную деятельность против безопасности России.

Возбуждено дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Задержанному грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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