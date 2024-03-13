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16:54, 13 марта 2024Моя страна

На Камчатке впервые в истории построили рыболовецкое судно

На Камчатке подняли флаг на впервые построенном в регионе рыболовецком судне

Кадр: Новости Камчатки: 41 Регион ТВ / Youtube

На Камчатке прошла торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на впервые в истории построенном в регионе рыболовецком судне. Об этом сообщает информационное агентство «Красная весна».

Уточняется, что сейнер «Апача» сконструирован Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина в рамках проекта 04130, целью которого является строительство шести судов длиной не менее 25 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Как отметил губернатор края Владимир Солодов, в последние годы, благодаря поддержке президента России Владимира Путина, рыболовецкий флот начал активно развиваться.

«Сегодняшняя дата является значимой и исторической не только для колхоза имени Ленина, но и для всей рыболовецкой отрасли Камчатского края», — завил глава региона.

Ранее в марте на Камчатку после боевой службы вернулась атомная подводная лодка «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А»). Судно в регионе приветствовали командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, командование подводного флота, ветераны и офицеры.

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      Марк Успенский
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