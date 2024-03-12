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18:38, 12 марта 2024Наука и техника

На Камчатку вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

На Камчатку после боевой службы вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

Фото: Олег Кулешов / ТАСС

На Камчатку после боевой службы вернулась стратегическая атомная подводная лодка «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А»). Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

Подводный корабль вернулся в пункт постоянного базирования после успешного выполнения задач в море. На Камчатке его приветствовал командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, командование подводного флота, ветераны и офицеры.

«После пополнения всех видов материальных запасов экипаж подводного крейсера начнет подготовку к выполнению новых задач по предназначению», — заявили в ТОФ.

В сентябре 2022 года Минобороны России сообщило, что атомные субмарины «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») и «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») прибыли в пункт постоянной дислокации в Камчатском крае.

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      Иван Потапов
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