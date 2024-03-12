На Камчатку вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

На Камчатку после боевой службы вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

На Камчатку после боевой службы вернулась стратегическая атомная подводная лодка «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А»). Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

Подводный корабль вернулся в пункт постоянного базирования после успешного выполнения задач в море. На Камчатке его приветствовал командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, командование подводного флота, ветераны и офицеры.

«После пополнения всех видов материальных запасов экипаж подводного крейсера начнет подготовку к выполнению новых задач по предназначению», — заявили в ТОФ.

В сентябре 2022 года Минобороны России сообщило, что атомные субмарины «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») и «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») прибыли в пункт постоянной дислокации в Камчатском крае.