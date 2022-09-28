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Подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли в пункт постоянной дислокации

Перешедшие на ТОФ подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли на Камчатку

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Атомные подлодки (АПЛ) «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» прибыли в пункт постоянной дислокации в Камчатском крае. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Новосибирск» совершили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Часть маршрута протяженностью почти 5,5 тысячи миль АПЛ прошли подо льдами Арктики. Экипаж подлодки «Новосибирск» в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» произвел пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» по морской цели из акватории Чукотского моря. В момент пуска подлодка находилась в надводном положении.

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В Вилючинске подлодки встречал командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев. «Он принял доклад от командиров АПЛ о завершении арктического межфлотского перехода и поздравил подводников с прибытием к постоянному месту базирования», — отмечается в сообщении.

В мае командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в 2022 году флот получит АПЛ «Новосибирск» и «Князь Олег», а также дизель-электрическую подводную лодка «Магадан».

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Даниил Иринин
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