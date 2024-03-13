На трассе в России задержали иностранца за перевозку 253 свертков с наркотиками

В Подмосковье задержали иностранца за перевозку 253 свертков с наркотиками

В Подмосковье полиция задержала жителя одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, который перевозил по трассе М-5 «Урал» 253 свертка с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители остановили для проверки документов иномарку, за рулем которой был обвиняемый. Мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно, поэтому силовики вызвали следственно-оперативную группу. Они досмотрели машину, обнаружили и изъяли 253 свертка с порошкообразным содержимым общей массой около 500 граммов. Экспертиза показала, что в одном из свертков был героин.

В отношении иностранца следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

Ранее в Челябинской области 33-летний подозреваемый в торговле наркотиками открыл стрельбу из сигнального пистолета по полицейским.