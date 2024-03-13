На Украине пожаловались на отсутствие ротации в армии

FT: из-за отсутствия ротации украинские военные теряют мотивацию и боевой дух

Из-за длительного отсутствия ротации украинские военные теряют мотивацию и боевой дух. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Два года без перерыва, без ротации, конечно, боевой дух низкий, это убивает мотивацию... Чтобы полноценно отдохнуть, нам нужна либо ротация, либо нормальный отпуск», — пожаловался изданию военный по имени Илья, служащий в штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что за два года боевых действий получил лишь 25 дней отпуска, а из-за нехватки людей в его части его предстоящий отпуск был отменен. Мужчина уточнил, что бессрочная служба в армии стала одной из причин, по которой украинцы пытались избежать мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законодательстве не существует демобилизации во время войны. При этом, он признал, что имеются вопросы по теме ротации и отпусков для военнослужащих.