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13:13, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине предложили молиться за новое оружие вместо мира

Подоляк: молиться следует за высокотехнологичное оружие и решимость союзников
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украине следует молиться за новое высокотехнологичное оружие и союзников, а не за мир. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в интервью Corriere della Sera.

Подоляк прокомментировал заявления Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров по Украине. Он предположил, что предложения о прекращении огня являются ловушками, в которые страны Запада и понтифик не должны попадаться.

«Нужны высокотехнологичное оружие, быстрые решения союзников, решимость — вот чего мы должны добиваться и за что возносить молитвы», — заявил советник ОП. По его мнению, единственный путь решения конфликта — победа Украины.

Ранее МИД Украины вызвал посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса после призывов Франциска к переговорам и прекращению огня. Представителю Ватикана указали, что Киев разочарован словами понтифика.

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      Юрий Леонов
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