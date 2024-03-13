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13:33, 13 марта 202469-я параллель

На Ямале семье участника СВО выдали чумовой набор

На Ямале семье участника СВО вручили набор для строительства чума
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) семье военнослужащего-тундровика, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), вручили набор для строительства чума. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал в Telegram-канале.

«Вручил семье Михаила Салиндер, участника специальной военной операции, материалы: брезент, зимний нюк, печь для чума и сетематериалы», — написал чиновник.

Он рассказал, что в семье участника СВО воспитываются четверо детей — их сейчас растит супруга военнослужащего. Важно поддерживать семьи тундровиков и обеспечивать их самым необходимым, подчеркнул Сакал.

Ранее стало известно, что в Якутии шесть родных братьев ушли на СВО. Всего в семье десять детей, семь из которых — мужчины. Первым в сентябре 2022-го мобилизовали самого младшего из них, родившегося в 1987 году. В октябре 2023-го на СВО ушел его брат 1986 года рождения. К концу 2023-го в зону боевых действий отправились еще четыре брата.

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