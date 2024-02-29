69-я параллель
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17:34, 29 февраля 202469-я параллель

В России шесть родных братьев ушли на СВО

В Якутии шесть родных братьев ушли на спецоперацию

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Якутии шесть родных братьев ушли на специальную военную операцию. Об этом сообщает издание «Якутия daily», сотрудники которого пообщались с матерью военнослужащих.

Всего в семье десять детей, семь из которых — мужчины. Первым в сентябре 2022 года мобилизовали самого младшего из них, мужчину 1987 года рождения. В октябре 2023 года на СВО ушел его брат, родившийся в 1986 году. К концу 2023 года в зону боевых действий отправились еще четыре брата.

Старшему из братьев больше 50 лет, он тоже уехал на спецоперацию. Мать бойцов рассказала, что ее дети с детства стояли друг за друга. Женщина надеется, что со временем ей удастся переехать в Якутск, где ей будет проще видеться с приезжающими в отпуск детьми.

Ранее призванный на СВО житель Ростовской области потерял в бою брата-близнеца. Узнав о случившемся, мэр Новошахтинска — города, в котором жили братья, – ходатайствовал о возвращении оставшегося в живых мужчины домой. Если областная призывная комиссия согласует просьбу главы администрации города, военнослужащего демобилизуют.

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      Алан Босиков
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