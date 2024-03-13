На Западе заявили об угрозе глобального финансового кризиса со стороны России

Reuters: Россия может обанкротить Euroclear в ответ на присвоение ЕС активов ЦБ

Действия России в ответ на присвоение Евросоюзом замороженных активов Центробанка РФ могут привести к банкротству ключевого депозитария ценных бумаг Европы — бельгийской Euroclear. Это, в свою очередь, влечет за собой угрозу глобального финансового кризиса, заявил на правах анонимности европейский чиновник, работающий с проблемой экспроприации российских активов, передает Reuters.

Банкротство Euroclear вначале подорвет финансовую стабильность ЕС, а затем и всего мира. В этой связи Европа не сможет воспользоваться большей частью суверенных активов РФ для помощи Киеву, если решение об их конфискации и будет принято, отметил собеседник агентства. Дело в том, что эти средства должны будут храниться на балансе Euroclear для создания «финансового буфера», который поможет структуре продержаться в случае ответных мер со стороны Москвы.