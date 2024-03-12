МИД России вызвал посла Швейцарии из-за решения по конфискации активов

МИД вызвал посла Швейцарии и заявил демарш из-за решения по активам России

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявило демарш в связи с решением парламента страны по конфискации российских активов. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Сообщается, что швейцарский парламент решил начать выработку юридических основ механизма для конфискации находящихся на территории страны активов России.

«Российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета», — говорится в тексте.