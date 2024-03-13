Иностранцам пригрозили пожизненным сроком за организацию нарколаборатории

В Чехове ФСБ задержала троих армян за организацию подпольной нарколаборатории

Сотрудники ФСБ в подмосковном Чехове задержали группу армян — членов преступной группировки (ОПГ) — за организацию подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Подозреваемые уже заключены под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы.

По данным агентства, правоохранители задержали троих членов ОПГ с поличным. У них изъято лабораторное оборудование для производства синтетического наркотика, различные химические вещества, а также готовый мефедрон общей массой не менее 86 килограммов. Уточняется, что до этого в ФСБ поступала информация о созданной в Чехове подпольной лаборатории по созданию мефедрона для последующей продажи в нелегальных интернет-магазинах.

Ранее сообщалось, что в Иваново сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию, оборудованную в гараже, и задержали ее хозяина.