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16:04, 13 марта 2024Среда обитания

Названы опасные для поклейки обоев помещения в доме

Дизайнер Тычино посоветовала не клеить обои в прихожей, кухне и ванной

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

От поклейки обоев лучше отказаться в ванной, прихожей и на кухне. Опасные для этого вида отделки стен помещения в доме назвала эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, пишет издание «БелНовости».

По словам специалистки, в ванной обои не стоит клеить не из-за того, что они могут намокнуть. Тычино предупредила, что такое покрытие может спровоцировать распространение плесени и будут постоянно отклеиваться. «А воздух в помещении из-за плохо сохнущих стен будет постоянно казаться спертым и затхлым», — добавила дизайнер.

Кроме того, лучше отказаться от обоев в прихожей и коридоре — там они будут постоянно пачкаться из-за верхней одежды и постоянно перемещаемых предметов (например, спортивного инвентаря). Тычино также не советует клеить обои на кухне, особенно рядом с плитой. «В старых квартирах или частных домах не следует оклеивать стены обоями вблизи каминов. Они могут отклеиться, пожелтеть и, в конце концов, это опасно», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили, что краски для отделки помещений могут оказаться взрывоопасными. Особенно это касается дешевых материалов — они содержат соединения ртути и свинца, а также вредные промышленные отходы.

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      Нина Ташевская
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