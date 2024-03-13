Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 13 марта 2024Мир

Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине

Филиппо: французская армия не поддерживает Макрона в вопросе России и Украины
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке сил страны на Украину. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине и отметил, что армия не поддерживает взгляды Макрона в вопросе России и Украины.

«Французская армия не следует за Макроном в вопросе войны с Россией... Безумец Макрон должен быть заблокирован», — призвал он.

До этого французское издание Marianne написало, что военнослужащие страны были удивлены заявлением Макрона. Они назвали подобные идеи неразумными.

Ранее Филиппо выступил против военного соглашения с Украиной. Он посчитал его подписание незаконным.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      Умер вице-президент «Лукойла» Робертус

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Суд Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорта» к двум зарубежным трейдерам

      Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину

      Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

      США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в откровенном наряде

      Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине

      Кадыров показал на видео отражение попытки ВСУ прорвать границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше