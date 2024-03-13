Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине

Филиппо: французская армия не поддерживает Макрона в вопросе России и Украины

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке сил страны на Украину. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине и отметил, что армия не поддерживает взгляды Макрона в вопросе России и Украины.

«Французская армия не следует за Макроном в вопросе войны с Россией... Безумец Макрон должен быть заблокирован», — призвал он.

До этого французское издание Marianne написало, что военнослужащие страны были удивлены заявлением Макрона. Они назвали подобные идеи неразумными.

Ранее Филиппо выступил против военного соглашения с Украиной. Он посчитал его подписание незаконным.