Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке сил страны на Украину. Об этом он написал в социальной сети X.
Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине и отметил, что армия не поддерживает взгляды Макрона в вопросе России и Украины.
«Французская армия не следует за Макроном в вопросе войны с Россией... Безумец Макрон должен быть заблокирован», — призвал он.
До этого французское издание Marianne написало, что военнослужащие страны были удивлены заявлением Макрона. Они назвали подобные идеи неразумными.
Ранее Филиппо выступил против военного соглашения с Украиной. Он посчитал его подписание незаконным.