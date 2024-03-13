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21:00, 13 марта 2024Мир

Во Франции выступили против военного соглашения с Украиной

Политик Филиппо: военное соглашение с Украиной ведет Францию к краху и войне
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военное соглашение о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом ведет Францию к краху и войне. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик выступил против данного соглашения, назвав его подписание незаконным.

«По сути, это военное соглашение ведет Францию к краху и войне: не голосовать против него — значит предать Францию и французский народ!» — считает он.

В феврале 2024 года Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Франция стала второй после Германии страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.

Ранее Филиппо посмеялся над страхом Макрона посетить Киев. По его словам, французский лидер терпит ужасное унижение, пытаясь показать свои мускулы.

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      Виктория Кондратьева
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