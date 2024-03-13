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12:44, 13 марта 2024Ценности

Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Певица Нюша снялась в прозрачном комбинезоне в косметологической клинике в Дубае

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница запечатлела себя в кабинете одной из косметологических клиник в Дубае. На размещенном кадре звезда позировала в облегающем белом комбинезоне из прозрачной ткани, повернувшись боком к камере и прикрыв грудь руками.

«Self-care day [день заботы о себе]», — указала в подписи знаменитость.

Ранее в марте бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина испекла блины в откровенном наряде на новом видео. Она примерила длинное бежевое платье с глубоким разрезом вдоль ноги.

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      Карина Черных
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