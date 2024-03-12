Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 12 марта 2024Ценности

Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина испекла блины в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала на кухне, наливая жидкое тесто в металлическую форму сердца и выпекая лакомство. При этом она примерила длинное бежевое платье с глубоким разрезом вдоль ноги и частично продемонстрировала грудь.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Артистка распустила темные волосы, заколов их многочисленными заколками по бокам. «Пересылайте видео тому, кому надо, с намеком на то, что неплохо было бы пригласить на блины. А мы дома тоже прощаемся с зимой», — подписала она пост.

Ранее в марте Ольга Серябкина пришла на радио в прозрачном свитере.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье

      Раскрыты подробности о древнем захоронении младенцев за полярным кругом

      Боррель обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны

      В Центробанке предупредили о сложностях со снижением ставки

      Оператор «Северного потока» подал в суд за отказ покрыть ущерб от взрывов

      На Камчатку вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

      Президент Румынии решил баллотироваться на пост генсека НАТО

      Путин оценил успехи России на одном из направлений фразой «воюют здорово»

      Врач предупредил об указывающем на рак симптоме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше