Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина испекла блины в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала на кухне, наливая жидкое тесто в металлическую форму сердца и выпекая лакомство. При этом она примерила длинное бежевое платье с глубоким разрезом вдоль ноги и частично продемонстрировала грудь.

Артистка распустила темные волосы, заколов их многочисленными заколками по бокам. «Пересылайте видео тому, кому надо, с намеком на то, что неплохо было бы пригласить на блины. А мы дома тоже прощаемся с зимой», — подписала она пост.

Ранее в марте Ольга Серябкина пришла на радио в прозрачном свитере.