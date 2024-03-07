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09:03, 7 марта 2024Ценности

Ольга Серябкина пришла на радио в прозрачном свитере

Бывшая солистка «Серебра» Серябкина пришла на «Новое радио» в прозрачном свитере

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на эфир «Нового радио» в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница посетила студию в сером прозрачном свитере. При этом сквозь ткань изделия просвечивал черный бюстгальтер. Также она надела пальто песочного оттенка и голубые расклешенные джинсы со шнуровкой и вырезами на бедрах, через которые было видно нижнее белье.

Кадр: @seryabkina

Кроме того, знаменитость надела остроносые сапоги на высоких каблуках и очки в серебристой оправе и сделала макияж с широкими черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Ранее в марте Ольга Серябкина снялась в прозрачных штанах на телеканале «Муз-ТВ».

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      Карина Черных
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