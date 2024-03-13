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13:02, 13 марта 2024Бывший СССР

Офицеры ВСУ заявили о невозможности долго удерживать фронт

Spiegel: украинские военные признали, что не смогут долго удерживать фронт

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Украинские офицеры заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго удерживать фронт из-за дефицита боеприпасов и живой силы, их слова передает немецкое издание Der Spiegel.

«Мы долго не продержимся», — заявил один из командиров украинских войск в разговоре с изданием. По данным издания, украинским военным удается вести активную оборону до тех пор, пока Российская армия не перейдет в мощное массированное наступление.

На фронте «есть забытые районы» украинским командованием, к примеру харьковское и угледарское направления. Бои там, по оценке издания, менее интенсивны, при этом там хуже обстоят дела с личным составом ВСУ, оружием и боеприпасами.

Ранее Spiegel писал, что ФРГ нашла способ снять с себя ответственность за передачу Украине крылатых ракет. Германия может поставить Великобритании ракеты Taurus, а взамен на это Лондон передаст Украине ракеты Storm Shadow. Таким образом Берлин формально снимет с себя ответственность за предоставление Киеву крылатых ракет.

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      Валентин Карант
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