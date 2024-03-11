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06:26, 11 марта 2024Мир

ФРГ нашла способ снять с себя ответственность за передачу Украине крылатых ракет

Spiegel: Киев получит крылатые ракеты благодаря круговому обмену ФРГ и Британии
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала о готовности рассмотреть предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами, сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что Германия может поставить Великобритании ракеты Taurus, а взамен на это Лондон передаст Украине ракеты Storm Shadow. Таким образом Берлин формально снимет с себя ответственность за предоставление Киеву крылатых ракет.

«Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow», — пишет издание.

Ранее Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) подлежащих утилизации авиационных ракет. Отмечается, что речь идет ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли.

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      Марина Совина
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