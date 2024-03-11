ФРГ нашла способ снять с себя ответственность за передачу Украине крылатых ракет

Spiegel: Киев получит крылатые ракеты благодаря круговому обмену ФРГ и Британии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала о готовности рассмотреть предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами, сообщает Der Spiegel.

Уточняется, что Германия может поставить Великобритании ракеты Taurus, а взамен на это Лондон передаст Украине ракеты Storm Shadow. Таким образом Берлин формально снимет с себя ответственность за предоставление Киеву крылатых ракет.

«Бербок открыта для предложения Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты посредством так называемого кругового обмена, при котором Лондон получит немецкие Taurus, а Киев английские Storm Shadow», — пишет издание.

Ранее Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) подлежащих утилизации авиационных ракет. Отмечается, что речь идет ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли.