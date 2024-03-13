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16:58, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин похитил из кассы банка более трех миллионов рублей и попал на видео

МВД: под Тюменью мужчина с оружием похитил три миллиона рублей из кассы банка

Полицейские Тюменской области задержали 52-летнего местного жителя, который с оружием похитил из кассы банка более 3 миллионов рублей по указанию кураторов. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как злоумышленник перепрыгивает через стол, вскрывает кассу и забирает из нее деньги. Далее показано, как уже на улице его задержали правоохранители. На видео попало разбитое окно кассы банка, где и произошло преступление, а также оружие мужчины и похищенные пачки денег.

По сообщению МВД, полицейские задержали злоумышленника на выходе из банка. Оперативники установили, что сначала кураторы убедили задержанного продать принадлежащий ему автомобиль, оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и перевести все деньги на принадлежащие им якобы безопасные счета. После этого мужчина получил новое задание — ограбить банк.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое и мошеннических действиях.

Ранее сообщалось, что в Самарской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину при попытке похищения более миллиона рублей из банкомата.

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      Анна Габай
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