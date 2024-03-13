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14:04, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин попытался похитить более миллиона рублей из банкомата и попал на видео

В Самарской области Росгвардия задержала мужчину при попытке взлома банкомата

В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину при попытке похищения более миллиона рублей из банкомата. Момент попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видеозаписи снято, как мужчина в фиолетовой куртке пытается достать из разобранного банкомата деньги. В этот момент в помещение врывается отряд росгвардейцев и скручивает злоумышленника.

Установлено, что 32-летний мужчина собирался похитить 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу в особо крупном размере.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром. Дежурному Росгвардии поступило сообщение, что в одном из банков города сработала сигнализация. Находившиеся на патрулировании силовики выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что суд в Красноярске приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который пытался взломать банкомат ради денег на билет в другую страну.

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      Анна Габай
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