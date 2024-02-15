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09:56, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин попытался взломать банкомат ради денег на билет в другую страну

Житель Красноярска пытался взломать банкомат, чтобы купить билет в другую страну

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Суд в Красноярске приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который пытался взломать банкомат ради денег на билет в другую страну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

По данным следствия, в начале января 2023 года 25-летний злоумышленник зашел в помещение с круглосуточными банкоматами на улице 60 лет Октября, где с помощью металлического ключа открыл фальшпанель одного из терминалов. После этого он попытался вскрыть находящийся внутри него сейф с 5,5 миллиона рублей, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия и полиции. Уточняется, что мужчина был пьян.

Позже выяснилось, что злоумышленник решился на преступление, чтобы купить билет в другую страну, на который у него не было денег. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере.

Ранее полицейские в Волгограде задержали двоих подозреваемых в краже более 3,8 миллиона рублей из банкомата.

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      Олеся Мицкевич
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