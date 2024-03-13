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03:40, 13 марта 2024Из жизни

Девочку пригрозили исключить из школы из-за матери-порномодели

Фото: Luke Southern / Unsplash

В американском штате Флорида администрация школы пригрозила исключить одну из учениц из-за того, что ее мать занимается созданием порноконтента на платформе OnlyFans. Об этом пишет портал Dexerto.

Порномодель Джен Валендер утверждает, что это произошло после того, как одноклассники дочери нашли ее профиль. Администрация школы связалась с ней, сообщила, что это вызвало «беспорядок» в классе, и поставила ей ультиматум: либо она удаляет свою страницу на OnlyFans и все прочие эротические профили, либо девочку исключат.

Валендер дали время на принятие решение до 15 марта. Она уже заявила, что не собирается подчиняться требованию школы. «Лицемерам и старым кошелкам есть дело до всего, кроме собственной жизни! — написала порномодель в соцсети Х (бывший Twitter). — Хорошая новость: моя дочь все равно хотела сменить школу! Никто не будет говорить мне, как жить!»

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      Алиса Дмитриева
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