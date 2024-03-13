От россиян потребовали доплатить сотни тысяч рублей за купленные автомобили

«Известия»: от россиян потребовали доплаты до 840 тыс. руб. утильсбора за машины

Федеральная таможенная служба (ФТС) потребовала от россиян доплатить утилизационный сбор на автомобили, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом сообщает газета «Известия».

Порядка пяти-семи тысяч автовладельцев, которые заказывали машины через посредников, попросили заплатить дополнительно 300-840 тысяч рублей в зависимости от модели транспорта. Как пояснили в Минпромторге, эти граждане не выполнили необходимые условия на начисление льготного утильсбора, например, невовремя оформили документы или ввозили автомобиль для личного пользователя, а после перепродали его. Так, претензии таможенников к одному перекупщику превысили 5,6 миллиона рублей.

«Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что автовладельцев, купивших машины до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками. Так он отреагировал на слова лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, что некоторые россияне «пострадали в переходный период введения нового утильсбора», который с пяти тысяч рублей вырос 528 тысяч рублей.

