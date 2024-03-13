Раскрыто последствие пандемии для всего мира

The Lancet: продолжительность жизни во всем мире упала на 1,6 года

Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) США раскрыли последствия пандемии COVID-19 для населения всего мира. Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, распространение инфекции привело к тому, что средняя продолжительность жизни сократилась на 1,6 года в течение 2020-2021 годов.

Как пишут авторы, ожидаемая продолжительность жизни снизилась в 84 процентах всех проанализированных стран и территорий (всего 204), что демонстрирует разрушительное потенциальное воздействие новых вирусов. За два года уровень смертности среди людей старше 15 лет вырос на 22 процента для мужчин и на 17 процентов для женщин. При этом Мехико, Перу и Боливия были одними из тех мест, где ожидаемая продолжительность жизни упала больше всего.

Однако, несмотря на пандемию, люди по-прежнему живут гораздо дольше, чем раньше. В период с 1950 по 2021 год средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла на 23 года, с 49 до 72 лет.

Исследование также показало, как население многих богатых стран со стареющим населением начало сокращаться, в то время как в менее богатых странах оно продолжает расти. По словам ученых, эта динамика приведет к беспрецедентным социальным, экономическим и политическим проблемам, таким как нехватка рабочей силы в регионах, где молодое население сокращается, и нехватка ресурсов в местах, где численность населения продолжает быстро увеличиваться.