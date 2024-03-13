Перспективность отношений с женщиной с большим количеством партнеров оценили

Коуч по отношениям Мэттью Хасси оценил правдивость утверждения о крайне низкой перспективности женщин, у которых в прошлом было много сексуальных партнеров, встретить достойного избранника и построить с ним крепкий союз. Его мнение приводит издание The good men project.

К Хасси обратилась за советом женщина, уверенная, что большое количество партнеров в прошлом обесценивает ее значимость в глазах избранника. Она призналась, что чувствует себя некомфортно, так как постоянно слышит, что опытные в сексе женщины, не достойны крепких и надежных отношений.

В ответ коуч заявил, что не думает, что условный Джордж Клуни начал бы знакомство с будущей женой с вопроса о количестве ее экс-партнеров. Он отметил, что у каждого человека может быть своя точка зрения на этот вопрос, но все же посоветовал женщине меньше обращать внимания на негативную информацию. «Эмоционально зрелые люди понимают, что у каждого есть своя история жизни. Поиск развитых, открытых партнеров имеет решающее значение для здоровых отношений», — заверил Хасси.

Эксперт обратил внимание, что существует две стороны одной медали: кто-то переживает, что сохраняет девственность в 35 лет, а кто-то, напротив, переживает, что не может найти достойного спутника жизни после многих романов. Он также призвал автора письма уделять больше внимания позитивным моментам в жизни и продолжать искать своего идеального мужчину, который оценит ее по достоинству.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала самый вредный для отношений миф. Убеждение, что у каждого человека есть идеальная пара, является не только ошибочным, но и невероятно вредным, заявила она.