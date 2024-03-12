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08:32, 12 марта 2024Забота о себе

Сексолог назвала самый вредный для отношений миф

Фото: Unsplash

Убеждение, что у каждого человека есть идеальная пара, является не только ошибочным, но и невероятно вредным, заявила британский сексолог Трейси Кокс. Ее мнение приводит издание Daily Mail.

По словам Кокс, люди, которые верят в теорию родственных душ, считают, что для настоящего счастья нужно найти идеального партнера. Эксперт назвала это убеждение самым безумным и опасным для романтических отношений мифом. «Что, если ваша вторая половинка живет на другом конце света, и вам никогда не удастся встретиться? Что, если идеальный партнер не захочет ждать той самой единственной встречи и выберет в спутники кого-то другого?» — задалась вопросами Кокс.

По ее мнению, желание найти идеальную пару лишь мешает людям построить долгие и счастливые отношения, так как они не видят потенциальных партнеров рядом с собой. Настоящий секрет крепкого брака заключается в умении общаться, идти на компромисс, доверять друг другу и быть друзьями, уверена Кокс.

«Благодаря исследованию из Юты теперь у меня есть доказательства, что полагаться на судьбу при выборе партнера — вредно», — заявила сексолог. Она объяснила, что ученые изучили данные 1200 жителей США и Канады и в итоге пришли к выводу, что пары, в которых оба партнера активно работали над отношениями, были счастливее и оставались вместе дольше, чем те, кто верил в предназначение и истинную любовь.

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      Екатерина Улитина
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