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12:52, 13 марта 2024Россия

Песков анонсировал несколько непубличных встреч Путина

Кремль: Путин проведет несколько непубличных встреч

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в среду, 13 марта, в Кремле несколько непубличных встреч. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сегодня день посвящен рабочим встречам у президента, которые не будут носить публичный характер», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что Путин работает в Кремле.

Ранее 13 марта Владимир Путин вновь заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также высказался о возможности «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.

Глава государства, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам, заявил, что они должны быть основаны «не на хотелках после применения психотропных средств». Он сказал, что в вопросе «честного договора» с Западом России необходимы прописанные гарантии, которые ее устроят.

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      Игорь Дмитров
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