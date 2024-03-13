Песков анонсировал несколько непубличных встреч Путина

Кремль: Путин проведет несколько непубличных встреч

Президент России Владимир Путин проведет в среду, 13 марта, в Кремле несколько непубличных встреч. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сегодня день посвящен рабочим встречам у президента, которые не будут носить публичный характер», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что Путин работает в Кремле.

Ранее 13 марта Владимир Путин вновь заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также высказался о возможности «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.

Глава государства, отвечая на вопрос о готовности России к переговорам, заявил, что они должны быть основаны «не на хотелках после применения психотропных средств». Он сказал, что в вопросе «честного договора» с Западом России необходимы прописанные гарантии, которые ее устроят.