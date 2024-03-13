Погоня полицейских со стрельбой за водителем в российском городе попала на видео

В Волгограде полицейские устроили погоню за водителем со стрельбой по колесам

В Волгограде полицейские в ходе погони со стрельбой задержали водителя, который не остановился для проверки документов и грубо нарушал правила дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативный ролик.

На кадрах видно, как служебная машина преследует иномарку, водитель которой, несмотря на требования силовиков, продолжает движение. В какой-то момент сотрудник ГИБДД производит выстрел в воздух, а затем и по колесам авто нарушителя. Позже злоумышленник пытается убежать от полицейских, но его задерживают.

Уточняется, что в отношении мужчины составлено несколько административных протоколов. Ему также назначен административный арест на десять суток за неповиновение требованию сотрудника правоохранительного органа.

Ранее житель Нижегородской области открыл стрельбу по двору, где гуляли дети, из окна собственной квартиры. Его задержали.