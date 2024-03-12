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13:59, 12 марта 2024Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по двору из окна собственной квартиры

В Дзержинске мужчина устроил стрельбу из окна квартиры по двору, где гуляли дети

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Нижегородской области открыл стрельбу по двору, в котором гуляли дети, из окна собственной квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, все произошло на улице Буденного в Дзержинске. Мужчина распивал спиртные напитки, а затем открыл окно квартиры, расстрелял деревья из пневматического пистолета, который ему подарил родственник, и спрятался.

Злоумышленника задержали. Оружие и боеприпасы он сам передал силовикам.

Ранее двое мужчин устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в Санкт-Петербурге. Их задержали сотрудники СОБР Росгвардии.

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      Олеся Мицкевич
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