Россиянин открыл стрельбу по двору из окна собственной квартиры

В Дзержинске мужчина устроил стрельбу из окна квартиры по двору, где гуляли дети

Житель Нижегородской области открыл стрельбу по двору, в котором гуляли дети, из окна собственной квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, все произошло на улице Буденного в Дзержинске. Мужчина распивал спиртные напитки, а затем открыл окно квартиры, расстрелял деревья из пневматического пистолета, который ему подарил родственник, и спрятался.

Злоумышленника задержали. Оружие и боеприпасы он сам передал силовикам.

Ранее двое мужчин устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в Санкт-Петербурге. Их задержали сотрудники СОБР Росгвардии.