Пьяные россияне открыли стрельбу из окна квартиры и были задержаны

В Петербурге задержали мужчин, которые стреляли из автомата из окна квартиры

В Санкт-Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии задержали двух мужчин, которые стреляли из автомата из окна квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 28 февраля очевидцы сообщили в правоохранительные органы о стрельбе из окна квартиры дома на проспекте Маршала Захарова. Росгвардейцы выехали по вызову и вместе с сотрудниками районной полиции и вневедомственной охраны установили квартиру стрелков, вскрыли дверь и задержали двух пьяных мужчин в возрасте 38 и 39 лет. Из квартиры изъят, предположительно, светозвуковой автомат.

Ранее в Воронеже мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома. Правоохранители выяснили, что двое россиян поссорились и один из них дважды выстрелил из пневматического оружия в окна квартиры оппонента.