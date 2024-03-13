Девушка с ожирением с детства за год похудела на 45 килограммов

Весившая 100 кг девушка из Австралии похудела на 45 кг за год благодаря ходьбе

Жительница Австралии, которая с детства страдала от лишнего веса, похудела на 45 килограммов за год благодаря ходьбе и правильному питанию. Ее историю рассказывает News.com.au.

25-летняя Саманта Абреу выросла в семье выходцев из Португалии. С раннего возраста еда для нее ассоциировалась с приятными воспоминаниями о традиционных семейных праздниках. «Я всегда была пухленькой, даже в детстве. Еда — огромная часть нашей культуры. Мы из Португалии и всегда устраивали большие вечеринки с угощением», — объясняет она.

Абреу с детства не любила спорт, потому что считала его скучным рутинным занятием. При этом девушка могла есть без остановки, пока ей не становилось плохо. Из-за этого она страдала от ожирения большую часть жизни и к 2020 году весила 110 килограммов. Она призналась, что не любила смотреться в зеркало или ходить с друзьями на пляж, потому что была самой полной из них.

Австралийка утверждает, что задуматься о своем здоровье ее заставила пандемия COVID-19. Чтобы справиться со стрессом, она начала совершать регулярные прогулки. Кроме того, она стала считать калории, но при этом не отказывалась от любимых продуктов. Для этого она следовала правилу «80 на 20», согласно которому 80 процентов ее рациона составляло здоровое питание, а 20 — любимая вредная еда. Чтобы не переедать, Абреу следила за размером порций.

Благодаря регулярным прогулкам и здоровому питанию девушка начала быстро сбрасывать лишние килограммы. Как только у нее появилась возможность, она записалась в спортзал. Спустя год ей удалось похудеть до 65 килограммов.

Сейчас она придерживается такого же принципа в отношении к еде и четырежды в неделю занимается спортом. Кроме того, продолжает делать по 10 тысяч шагов в день.

Тем, кто хочет похудеть, Абреу советует не стремиться к быстрым результатам и подходить к сбросу веса со спокойствием и терпением. «Также очень важно полюбить себя. Вы не сможете достичь здоровья и измениться, если будете испытывать к себе ненависть. Это никогда не сработает», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев, после того как почувствовала сильную боль в коленях. 40-летняя Шарада Коруполу из города Вишакхапатнам никогда не следила за весом и располнела до 70 килограммов.