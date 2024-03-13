Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:23, 13 марта 2024Из жизни

Девушка с ожирением с детства за год похудела на 45 килограммов

Весившая 100 кг девушка из Австралии похудела на 45 кг за год благодаря ходьбе

Фото: Unsplash

Жительница Австралии, которая с детства страдала от лишнего веса, похудела на 45 килограммов за год благодаря ходьбе и правильному питанию. Ее историю рассказывает News.com.au.

25-летняя Саманта Абреу выросла в семье выходцев из Португалии. С раннего возраста еда для нее ассоциировалась с приятными воспоминаниями о традиционных семейных праздниках. «Я всегда была пухленькой, даже в детстве. Еда — огромная часть нашей культуры. Мы из Португалии и всегда устраивали большие вечеринки с угощением», — объясняет она.

Абреу с детства не любила спорт, потому что считала его скучным рутинным занятием. При этом девушка могла есть без остановки, пока ей не становилось плохо. Из-за этого она страдала от ожирения большую часть жизни и к 2020 году весила 110 килограммов. Она призналась, что не любила смотреться в зеркало или ходить с друзьями на пляж, потому что была самой полной из них.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Австралийка утверждает, что задуматься о своем здоровье ее заставила пандемия COVID-19. Чтобы справиться со стрессом, она начала совершать регулярные прогулки. Кроме того, она стала считать калории, но при этом не отказывалась от любимых продуктов. Для этого она следовала правилу «80 на 20», согласно которому 80 процентов ее рациона составляло здоровое питание, а 20 — любимая вредная еда. Чтобы не переедать, Абреу следила за размером порций.

Благодаря регулярным прогулкам и здоровому питанию девушка начала быстро сбрасывать лишние килограммы. Как только у нее появилась возможность, она записалась в спортзал. Спустя год ей удалось похудеть до 65 килограммов.

Сейчас она придерживается такого же принципа в отношении к еде и четырежды в неделю занимается спортом. Кроме того, продолжает делать по 10 тысяч шагов в день.

Тем, кто хочет похудеть, Абреу советует не стремиться к быстрым результатам и подходить к сбросу веса со спокойствием и терпением. «Также очень важно полюбить себя. Вы не сможете достичь здоровья и измениться, если будете испытывать к себе ненависть. Это никогда не сработает», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев, после того как почувствовала сильную боль в коленях. 40-летняя Шарада Коруполу из города Вишакхапатнам никогда не следила за весом и располнела до 70 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер преступного мира России досрочно выйдет на свободу. Шакро Молодой давал взятки генералам СК

      Rocket Lab запустила радиолокационный спутник

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      США откроют за рубежом первый завод поставляемых Украине дальнобойных ракет

      В России ребенок стал задыхаться из-за невиданного врачами недуга

      Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

      Россиянин систематически приходил в баню и похищал вещи посетителей

      В СПЧ объяснили решение суда выпустить Шакро Молодого по УДО

      Светлаков заявил о незаменимости Урганта

      Названы самые популярные места для отдыха на турбазах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше