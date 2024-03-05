Женщина почувствовала боль в коленях и похудела на 20 килограммов

Женщина из Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев из-за боли в коленях

Жительница Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев благодаря регулярным упражнениям и правильному питанию. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

40-летняя Шарада Коруполу из города Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, никогда не следила за весом. Несмотря на то, что женщина работает диетологом, свой собственный лишний вес она списывала на плохую генетику. Однако она решила похудеть, когда во время пробежки с дочерью почувствовала сильную боль в коленях. На тот момент Коруполу весила 70 килограммов.

Завтракать она стала фруктовым смузи с добавлением орехов, кашей из проса дагусса, а также тыквенным соком или соком из яблока, моркови и свеклы. На обед женщина ела рис с овощным карри с добавлением сои, кашей из сушеных бобов и творогом. Ужинала Коруполу около шести часов вечера сэндвичем с омлетом или лепешкой роти с сыром панир, а также салатом и обезжиренными сливками.

Кроме того, она заменила сладости финиками, а в любое блюдо стала добавлять больше овощей, так как содержащаяся в них клетчатка надолго избавляет от чувства голода. Коруполу начала тренироваться пять раз в неделю, посвящая каждый день упражнениям на отдельную группу мышц. Также она каждый день проходила по 10-15 тысяч шагов.

В итоге за девять месяцев ей удалось сбросить 20 килограммов. Женщина уверена, что добилась успеха, потому что придерживалась сбалансированной диеты, употребляла достаточное количество жидкости и регулярно занималась спортом.

Коруполу призналась, что у худеющих на определенном этапе могут быть проблемы с мотивацией. Она посоветовала сосредоточиться на ежедневных целях и небольших достижениях. Кроме того, она начала делиться своим прогрессом в социальных сетях, что тоже придавало ей уверенности.

На основе своего опыта Коруполу вывела пять правил, которые помогли ей похудеть. Нужно питаться здоровой пищей, но есть не меньше, чем прежде. Ни в коем случае нельзя пропускать тренировки, даже если день был загружен делами. Необходимо пить больше жидкости. Вечером лучше лечь спать, чем, например, допоздна смотреть фильмы. Также она посоветовала поддерживать позитивные настрой и быть благодарным всему, что дает жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 39 килограммов лишнего веса за восемь месяцев благодаря тренировкам и правильному питанию. После родов женщина поправилась до 105 килограммов.