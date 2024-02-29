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11:57, 29 февраля 2024Из жизни

105-килограммовая женщина сбросила 39 килограммов за восемь месяцев ради сына

Жительница Индии сбросила 39 килограммов благодаря отказу от сладостей

Фото: Piotr Marcinski / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии сбросила 39 килограммов лишнего веса за восемь месяцев благодаря тренировкам и правильному питанию. Ее историю публикует The Times of India.

Махира Менгани из Мумбаи рассказала, что во время учебы в университете не имела проблем с лишним и делала успехи в спорте. Однако после начала научной карьеры и свадьбы она стала питаться вредными и легкодоступными продуктами. После родов женщина поправилась до 105 килограммов. Из-за лишнего веса она страдала от высокого уровня холестерина. Кроме того, у Менгани образовалась пупочная грыжа.

В конце концов индианка решила похудеть, чтобы стать хорошим примером для сына. Она стала есть больше белковой пищи, такой как яйца, сыр панир и творог. При этом Менгани отказалась от сладостей и еды, приготовленной во фритюре, которую очень любила. Вместо этого она добавила в рацион больше овощей и фруктов.

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Кроме того, Менгани стала заниматься быстрой ходьбой и силовыми тренировками, а, когда сбросила 25 килограммов, начала бегать. Женщина рассказала, что каждый раз старалась добавить в тренировку новые элементы, даже несмотря на то, что сначала это могло доставлять дискомфорт.

В итоге за восемь месяцев ей удалось сбросить 39 килограммов и избавиться от проблем со здоровьем. Менгани считает, что, чтобы достичь успеха, нужно рассматривать правильное питание и фитнес не как способ достичь конечной точки маршрута, а как начало путешествия длиною в жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 15 килограммов лишнего веса за полгода после развода. Она стала тренироваться два-три раза в неделю по шесть часов и начала бегать.

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      Никита Савин
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