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12:33, 28 февраля 2024Из жизни

Развод помог женщине сбросить 15 килограммов за полгода

New York Post: в США женщина сбросила 15 килограммов благодаря разводу

Фото: Artem Oleshko / Shutterstock / Fotodom

Жительница США сбросила 15 килограммов лишнего веса за полгода благодаря изменениям в образе жизни после развода. Об этом сообщает New York Post.

Сара Альбасри приехала в США в 2013 году, спасаясь от гражданской войны в Сирии. Чтобы отвлечься от тягот переезда и чувствовать себя более защищенной, она решила заняться тхэквондо. «Мне было страшно. Я хотела быть сильной. Это сняло весь мой стресс и тревогу. Я чувствовала себя потрясающе и сразу влюбилась в это дело», — вспоминает она. В 2019 году женщина вышла замуж, а спустя год стала инструктором по тхэквондо.

Вскоре Альбасри забеременела, но все равно продолжала тренироваться. Однако после рождения дочери в браке женщины начались проблемы, и это сместило фокус ее внимания с занятий спортом на личную жизнь. В результате Альбасри поправилась до 84 килограммов. Она пыталась избавиться от лишнего веса с помощью диет и таблеток для похудения, но безуспешно.

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В марте 2023 года она решила развестись с мужем. А в августе женщина нашла в себе силы вернуться к занятиям по тхэквондо. Она стала тренироваться два-три раза в неделю по шесть часов и начала бегать. Альбасри бегала, даже пока гуляла с дочерью в коляске. Вскоре она увидела результаты своих усилий. За полгода ей удалось похудеть на 15 килограммов, не придерживаясь диет.

Теперь она вновь довольна состоянием своего тела. По мнению женщины, преобразиться ей помог разрыв с мужем. Сейчас она продолжает заниматься спортом и регулярно берет на тренировки дочь. Альбасри отметила, что хочет стать примером для нее.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Алиса Удовик
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