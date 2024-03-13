Популярный певец 90-х назвал причину отъезда Пугачевой из России

Певец Шура сравнил покинувшую Россию Пугачеву с женой декабриста

Популярный певец 1990-х Шура (настоящее имя — Александр Медведев) назвал причину отъезда эстрадной артистки Аллы Пугачевой из России. Его слова приводит Telegram-канал E1.RU.

Шура сравнил покинувшую страну певицу с женой декабриста. По его словам, Пугачева отправилась в Израиль вслед за супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«Помните, когда в ссылку декабристов слали и жены ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово», — заявил артист.

Шура также отметил, что находится в хороших отношениях с Пугачевой. «Я ее люблю до сих пор, нормально все у нас», — заключил он.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский вступился за Пугачеву на фоне призывов признать ее иностранным агентом.