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12:56, 13 марта 2024Бывший СССР

Посол США в Литве заявила о бесконечном присутствии американских войск в стране

Посол США в Литве Макдональд: присутствие американских войск не имеет конца

Фото: Rod Lamkey - Cnp / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Присутствие американских войск в Литве бесконечно и в обозримой перспективе для него нет препятствий. Об этом заявила посол США в Литве Кара Макдональд в интервью LRT.

Макдональд ответила на вопрос о пересмотре США дислокации своих войск за рубежом после 2026 года. По ее мнению, нет причин для вывода американских военных из страны, а их присутствие не имеет конца.

«Я не могу себе представить, что это постоянное присутствие американских войск может ослабнуть или прекратиться», — заявила дипломат. Она сообщила о проведении консультаций с Министерством обороны США и командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе перед приездом в Литву. По словам Макдональд, американские военные уже планируют дальнейшее присутствие в стране.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис усомнился в возможности Европейского союза (ЕС) защитить себя без поддержки США. При этом он положительно оценил диалог по вопросам безопасности внутри ЕС.

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      Юрий Леонов
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