На продажу выставили дом поджегшего себя комика

Fox: на продажу выставлен бывший дом комика Ричарда Прайора

Нынешний владелец особняка комика Ричарда Прайора решил выставить дом на продажу. Об этом сообщает телеканал Fox.

За бывшее поместье комика в Калифорнии просят 4,2 миллиона долларов. Прежде участок занимали цитрусовые плантации. Сейчас дом принадлежит отставному игроку Национальной футбольной лиги (НФЛ) Рашарду Менденхоллу. Он приобрел особняк в 2017 году за 2,5 миллиона долларов.

Усадьба представляет собой комплекс из шести отдельных зданий. На 836 квадратных метрах разместились шесть спален и восемь ванных. Покупателю предлагается собственный тренажерный зал, кабинет и библиотека. Изюминка дома — бильярдная с массивным каменным камином. Кроме того, здесь есть просторный гараж и парковка, рассчитанная более чем на 20 автомобилей. Во дворе оборудован шестиметровый бассейн. Также в распоряжении будущего владельца — теннисный корт, лужайка для гольфа и сауна.

Печальную известность дому принес случай, произошедший с его хозяином Ричардом Прайором. В 1980 году юморист в приступе депрессии поджег себя в собственной резиденции. Артисту чудом удалось выжить — в больницу его доставили с 50-процентными ожогами кожи.

Своими выступлениями Прайор вдохновил заняться стендапом многих американских звезд. Так, одним из его самых известных учеников стал Эдди Мерфи. От своего калифорнийского дома с десятью спальнями актер избавился еще в 2008 году. Сделка тогда принесла ему 6,1 миллиона долларов. Следующим владельцам дома удалось продать его вдвое дороже.