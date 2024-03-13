Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:00, 14 марта 2024Среда обитания

На продажу выставили дом поджегшего себя комика

Fox: на продажу выставлен бывший дом комика Ричарда Прайора

Фото: Fred Prouser / Reuters

Нынешний владелец особняка комика Ричарда Прайора решил выставить дом на продажу. Об этом сообщает телеканал Fox.

За бывшее поместье комика в Калифорнии просят 4,2 миллиона долларов. Прежде участок занимали цитрусовые плантации. Сейчас дом принадлежит отставному игроку Национальной футбольной лиги (НФЛ) Рашарду Менденхоллу. Он приобрел особняк в 2017 году за 2,5 миллиона долларов.

Усадьба представляет собой комплекс из шести отдельных зданий. На 836 квадратных метрах разместились шесть спален и восемь ванных. Покупателю предлагается собственный тренажерный зал, кабинет и библиотека. Изюминка дома — бильярдная с массивным каменным камином. Кроме того, здесь есть просторный гараж и парковка, рассчитанная более чем на 20 автомобилей. Во дворе оборудован шестиметровый бассейн. Также в распоряжении будущего владельца — теннисный корт, лужайка для гольфа и сауна.

Материалы по теме:
«Я и дня не могла прожить без антидепрессантов» Ким Бейсингер — 70. Как она добилась успеха, но чуть не потеряла все?
«Я и дня не могла прожить без антидепрессантов»Ким Бейсингер — 70. Как она добилась успеха, но чуть не потеряла все?
10 декабря 2023
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Печальную известность дому принес случай, произошедший с его хозяином Ричардом Прайором. В 1980 году юморист в приступе депрессии поджег себя в собственной резиденции. Артисту чудом удалось выжить — в больницу его доставили с 50-процентными ожогами кожи.

Своими выступлениями Прайор вдохновил заняться стендапом многих американских звезд. Так, одним из его самых известных учеников стал Эдди Мерфи. От своего калифорнийского дома с десятью спальнями актер избавился еще в 2008 году. Сделка тогда принесла ему 6,1 миллиона долларов. Следующим владельцам дома удалось продать его вдвое дороже.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах ВСУ захватить Верховную Раду

      Объяснена загадочная рябь на Марсе

      В ЕС призвали раскрыть информацию о причинах подрыва «Северных потоков»

      В Китае заявили о неспособности ВСУ противостоять России

      На Украине увидели сигнал в докладе главы ЦРУ

      Белгород подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ

      Во Франции указали на резкие слова Путина о Макроне и Зеленском

      Стало известно о формировании Украиной сети информаторов в Херсонской области

      В Германии заявили о стремлении Запада возобновить торговые связи с Россией

      Названа предположительная причина крушения вертолета на Колыме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше