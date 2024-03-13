Психолог назвала условия успеха романтических отношений онлайн

Виртуальные отношения имеют шанс на развитие, если люди хотя бы иногда устраивают реальные встречи, считает психолог Ольга Савкин. Условия успеха романтической онлайн-связи она назвала в беседе с Пятым каналом.

Савкин порекомендовала обратить внимание на то, какой глубины разговоры ведет онлайн-партнер. «Искренность, открытость, способность делиться личными переживаниями, своими эмоциональными состояниями. Потребность узнавать партнера и задавать ему вопросы про его жизнь, про то, как прошел день, как он себя чувствует, помогать и поддерживать в трудные моменты — это все признаки здоровых отношений», — рассказала психолог.

У виртуальных отношений, уверена она, есть шансы на успех, если пара поддерживает друг друга, строит совместные планы, разделяет мечты и планирует перенести их в реальность. При этом периодические реальные встречи психолог называет обязательными, поскольку без них влюбленные рискуют потерять общие интересы и живость общения. Изменить отношения, продолжила Савкин, способна даже одна встреча — тогда и общение онлайн будет строить проще. «Несмотря на трудности, несмотря на риски — виртуальные отношения абсолютно точно имеют свою перспективу», — уверяет эксперт.

Кроме того, Савкин порекомендовала подробнее заполнять анкеты на сайтах знакомств, чтобы было больше шансов найти подходящего партнера, а также уже при первом общении проявлять свои настоящие качества, чтобы у этих отношений была честная и открытая перспектива.

Ранее психолог Ирина Молвинская назвала состоящим в длительных отношениях парам простые способы вернуть былой интерес друг к другу. Чтобы вернуть интерес к интиму, можно поговорить с друзьями, узнать, что поддерживает их отношения, сказала она.