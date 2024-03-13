Состоящим в длительных отношениях парам назвали способы вернуть страсть

После долгих лет совместной жизни страсть не может выражаться в желании поскорее оказаться в уединении и заняться сексом, считает психолог Ирина Молвинская. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала состоящим в длительных отношениях парам простые способы вернуть былой интерес друг к другу.

По словам Молвинской, важно понять, что юность не вернуть. Она подчеркнула, что невозможно в течение многих лет совместной жизни испытывать одни и те же эмоции: на отношения влияют привычка, возрастные и гормональные изменения. «В долгом браке людей может объединять общая идея и страсть к ней. Например, уход за садом», — полагает специалистка.

Главный секрет страсти даже в долгом браке — осознание, что чувства могут измениться. И в этот момент важно переключиться на совместные увлечения. Со временем у партнеров меняется взгляд друг на друга, появляется благодарность за то, что им обоим интересно одно и то же. Это настоящая близость, которая становится очевидной, если понятие страсти расширить Ирина Молвинская психолог

Чтобы вернуть интерес к интиму, можно поговорить с друзьями, узнать, что поддерживает их отношения, продолжила собеседница «Ленты.ру». Нелишним, по ее мнению, станет новый совместный опыт. «Учитесь чему-нибудь новому, посещайте места, где у вас появится новое окружение. Будьте эмоциональны и увлечены жизнью, это поможет вам заново открыть партнера», — посоветовала психолог.

Ранее психолог Ирина Молвинская назвала простые способы научиться получать удовольствие в постели. По ее словам, чувственность в первую очередь зависит от уверенности в своей сексуальности.