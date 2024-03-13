Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 13 марта 2024Россия

Путин рассказал о состоянии ядерной триады России

Путин: ядерная триада России является более современной
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская ядерная триада является более современной по сравнению с триадами других стран, это подтверждается специалистами. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле», — уточнил Путин.

По его словам, у России ядерная составляющая более современная. При этом у РФ и США в целом по носителям и зарядам «примерный паритет». Об этом «знают все специалисты», подчеркнул президент РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. В таком случае Москва «всем стратегическим арсеналом» ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к ядерной войне

      Во Франции подняли вопрос о последствиях утечки разговора немецких генералов

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      Россиянам развеяли миф о чистке организма

      Путин заявил о невмешательстве России в ход выборов в США

      Путин раскрыл последствия ввода польских войск на Украину

      Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

      Путин рассказал о развитии ядерных сил США

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин рассказал о бессилии Запада перед единством российского народа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше