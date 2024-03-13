Путин рассказал о состоянии ядерной триады России

Путин: ядерная триада России является более современной

Российская ядерная триада является более современной по сравнению с триадами других стран, это подтверждается специалистами. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле», — уточнил Путин.

По его словам, у России ядерная составляющая более современная. При этом у РФ и США в целом по носителям и зарядам «примерный паритет». Об этом «знают все специалисты», подчеркнул президент РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. В таком случае Москва «всем стратегическим арсеналом» ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам.