Путин высказался о переговорах по Украине

Путин: переговоры должны быть серьезным разговором с гарантиями безопасности РФ

Переговоры — это не пауза для перевооружения Украины, это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

По словам главы государства, Москва готова к серьезному разговору и хочет разрешать все конфликты, и тем более украинский, мирными средствами.

«Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», — сказал Путин.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».