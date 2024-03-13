Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга составила 1,8 млн рублей

Цена самой дешевой квартиры-студии в центре Петербурга, доступной для покупки на вторичном рынке на данный момент, составляет 1,8 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости «Дорогая, я дома».

За указанную сумму удастся приобрести объект площадью девять квадратных метров, расположенный в Адмиралтейском районе города. Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом минимальная стоимость студии в центре Петербурга выросла на четыре процента, или 70 тысяч рублей. При этом три года назад этот показатель был выше, чем в 2023-м и 2024-м, и находился на уровне в 1,95 миллиона рублей. Всего в историческом центре города на продажу на «вторичке» выставлены 947 квартир-студий.

Ранее в этот же день стала известна цена самой дешевой новостройки в Сочи со сдачей в 2024 году. По данным экспертов агентства «ОНИКС-Недвижимость», она составляет 10 миллионов рублей.