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14:46, 13 марта 2024Среда обитания

Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

Самая дешевая студия в новостройке в Сочи стоит 10 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Цена самой дешевой квартиры-студии в новостройке в Сочи со сдачей в 2024 году составляет 10 миллионов рублей. Стоимость наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 23,3 квадратного метра в Хостинском районе города-курорта. Планируется, что жилой комплекс будет сдан в первом квартале текущего года.

Отмечается, что объем предложения в сегменте студий с конца прошлого года увеличился на 54,76 процента, до 520 лотов. При этом общее количество доступных для покупки квартир и апартаментов сократилось на 12,88 процента.

Ранее россиянам из других регионов назвали риски при покупке жилья в Сочи. Эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков предупреждает, что у таких покупателей могут возникнуть проблемы из-за неактуальных цен и мошеннических объявлений.

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      Александра Качан
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