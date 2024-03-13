Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

Самая дешевая студия в новостройке в Сочи стоит 10 миллионов рублей

Цена самой дешевой квартиры-студии в новостройке в Сочи со сдачей в 2024 году составляет 10 миллионов рублей. Стоимость наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 23,3 квадратного метра в Хостинском районе города-курорта. Планируется, что жилой комплекс будет сдан в первом квартале текущего года.

Отмечается, что объем предложения в сегменте студий с конца прошлого года увеличился на 54,76 процента, до 520 лотов. При этом общее количество доступных для покупки квартир и апартаментов сократилось на 12,88 процента.

Ранее россиянам из других регионов назвали риски при покупке жилья в Сочи. Эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков предупреждает, что у таких покупателей могут возникнуть проблемы из-за неактуальных цен и мошеннических объявлений.