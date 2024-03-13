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10:04, 13 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о риске остаться должником банка после погашения кредита

Юрист Атласкирова: в ряде случаев банки продолжают вешать долги на отдавших займ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ряде случаев заемщик рискует остаться должником банка даже после погашения кредитных обязательств. Об этом предупредила россиян юрист Изабелла Атласкирова, ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что банки могут так поступить по трем причинам. Например, некоторые финансовые организации намеренно усложняют условия кредитного договора и прописывают особо невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Чтобы избежать подобных рисков, юрист посоветовала гражданам внимательно ознакомиться со всеми положениями документа, прежде чем подписывать его.

Если же дело касается кредитной карты, то банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Подобное случается даже при задолженности в рубль или при начислении пенни после истечения льготного беспроцентного периода, пояснила юрист.

В качестве третьей причины она назвала «сбои в системе», когда заемщику перестают приходить уведомления и СМС-сообщения от банка. При таком раскладе клиент рискует узнать об имеющейся задолженности сильно позже, когда размер его обязательств перед финансовой организацией значительно вырос, заключила Атласкирова.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила, что в среднесрочной перспективе россиянам станет сложнее брать новые кредиты. Это будет обусловлено включением банками прогноза банкротства в клиентскую оценку. В результате число отказов по заявкам на займы может вырасти на 20-30 процентов.

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      Анатолий Акулов
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