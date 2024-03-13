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09:28, 13 марта 2024Экономика

Россиян захотели защитить от «раздолжнителей»

РБК: Центробанк и Генпрокуратора разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Представители Центробанка (ЦБ) и Генпрокуратуры обсуждают меры по защите россиян от «раздолжнителей». О намерении ведомств бороться с недобросовестными консультантами, предлагающими гражданам решить проблемы с долгами, сообщает РБК со ссылкой на источник в крупной кредитной организации.

Собеседник издания уточнил, что речь идет в том числе о борьбе с недобросовестными компаниями, специализирующимися на консультациях по банкротству или «списанию долгов». Для этого в ЦБ и Генпрокуратуре хотят внести соответствующие поправки в закон «О рекламе». Представители ведомств хотят запретить подобным участникам рынка рекламировать свои услуги, в том числе в интернете.

В настоящее время контролем за соблюдением закона «О рекламе» занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Представитель ведомства уточнил, что в случае поступления предложений о внесении поправок ФАС рассмотрит их «в установленном порядке».

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что в России регионами с самым высоким уровнем закредитованности населения стали республики Тува и Калмыкия. В этих субъектах соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты составило 149,4 и 133,9 процента соответственно. Серьезные проблемы с долгами также наблюдаются у россиян из Тюменской области, Адыгеи и Удмуртии.

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      Анатолий Акулов
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