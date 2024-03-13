Россиянам развеяли миф о чистке организма

Врач Мясников: наличие питомцев не требует чистки организма от паразитов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что наличие животных в доме не требует ежегодной чистки организма их владельцев от паразитов. Выпуск, в котором он развеял распространенный среди россиян миф, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи предположила, что при наличии питомцев необходимо ежегодно проводить чистку организма от паразитов. «Если хотите, можете пить лекарства, но на самом деле чистка организма от паразитов — это мифическое занятие», — опроверг утверждение врач.

Доктор объяснил, что боязнь паразитов людям внушают владельцы бизнесов, которые продают лекарства для чистки организма. «Вас зомбируют, вас лечат — это очень хороший бизнес, поставленный на регулярную основу», — добавил он.

Ранее Мясников назвал опасный признак, сигнализирующий о болезнях и требующий срочного обращения к специалисту. По словам врача, настороженность у человека должен вызвать черный стул или следы крови в нем.